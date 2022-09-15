الإمارات.. إنقاذ طفل شارف على السقوط من الطابق الـ13 بإحدى البنايات

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات صورة توثق تدلي طفل من الطابق 13 في الشارقة، بعد أن سقط أثناء لهوه من نافذة منزله.

ووثقت الصورة الطفل المتعلق بالحافة في مشهد كاد ينتهي بموت محقق، لولا نجاح جهود الجيران وحارس العقار، في إنقاذه.

وقال عادل عبدالحفيظ، أحد السكان لصحيفة ”الإمارات اليوم“، إنه وبعد وصوله من عمله لاحظ أن المارة يشيرون إلى طفل مُعلق في إحدى النوافذ في الطابق 13، وعلى الفور نادى حارس العقار، وصعدا فورًا إلى الطابق 13 حيث الطفل.

وأضاف: ”طرقنا الباب ولم يفتح أحد، واتصلت بوالد الطفل وأبلغته بضرورة كسر الباب للدخول وإنقاذ الطفل من السقوط في الشارع، وسمح لنا ودخلنا فورًا وتوجهنا للنافذة فوجدنا الطفل يمسك بحافة النافذة بصعوبة ويقف على أطراف أصابعه، فأمسكت بيديه ووسطه ورفعناه تدريجيًا، لكن الصعوبة كانت في ضيق فتحة النافذة؛ ما استدعى من الموجودين رفعها أكثر لحين إدخال الطفل وإنقاذه“.

وأوضح ”عبدالحفيظ“ أن الطفل يبلغ من العمر 5 سنوات، وهو من جنسية عربية، مؤكدا أنه تمكن مع حارس العقار من إنقاذه.

وتابع أن ست دوريات من الشرطة حضرت وسيارات إسعاف بعد البلاغ، وكذلك حضرت والدة الطفل، فيما تم تحرير محضر بالواقعة.

بدوره، قال حارس العقار، محمد رحمة الله: ”عقب مشاهدة الطفل معلقًا أبلغت الموجودين بحمل بطانية ومرتبة في الأسفل تحسبًا لسقوط الطفل، فيما توجهت مع السكان إلى الشقة وكسرنا الباب لإنقاذه“.

وأكدت هيئة الدفاع المدني في الشارقة للصحيفة، أنه فور تلقيها بلاغًا بشأن تعلق طفل بإحدى البنايات، تحركت على الفور قوات الدفاع المدني لإنقاذه، وفور وصولها وجدت أن الطفل تم إنقاذه بالفعل وإدخاله داخل البناية.

بدورها، كرمت شرطة الشارقة كلًا من عادل عبدالحفيظ وحارس العقار، لافتة إلى أن حسن وسرعة تصرفهما أنقذا الطفل.