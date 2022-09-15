ارتفاع حصيلة وفيات انهيار مبنى "اللويبدة" في الأردن

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مبنى قديم مؤلف من 4 طوابق في منطقة ”جبل اللويبدة“ بالعاصمة الأردنية عمان إلى 10 وفيات، كما أكد مصدر أمني أردني، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن عالقين بين الأنقاض.

وقال بيان صادر عن مديرية الأمن العام الأردنية، إن ”فرق الإنقاذ تمكنت من إخلاء جثة عاشرة من تحت الأنقاض لتكون حصيلة ما تم التعامل معه حتى هذه اللحظة، 10 وفيات“.

وكانت حصيلة سابقة من المصدر نفسه، أشارت إلى انتشال 9 جثث من أنقاض المبنى الواقع في منطقة جبل اللويبدة وهي من أقدم أحياء العاصمة الأردنية.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أكد مساء الأربعاء، على ضرورة تقديم كل أشكال المساعدة للأسر المتضررة وتوفير الرعاية الصحية للمصابين، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية ”بترا“.

وشدد الملك، خلال ترؤسه اجتماعا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات حول جهود إنقاذ المحاصرين، على أهمية توعية المواطنين حول كيفية التعامل مع المباني القديمة، والاستعانة بالإشراف الهندسي فيما يخص الأبنية، لافتا إلى أهمية دور وسائل الإعلام بهذا الخصوص.

وكان مدير الدفاع المدني العميد حاتم جابر، قال للصحفيين مساء الأربعاء، إن ”عمليات البحث والإنقاذ التي يشارك فيها أكثر من 350 عنصرًا من الدفاع المدني والبحث والإنقاذ ستستمر دون توقف ولحين إخراج جميع المحاصرين الذين سنبقى نعتبرهم أحياء“.

وأشار إلى أن ”المبنى خطر وغير مستقر ونحن نتعامل بحذر وبطء في عمليات البحث… لم نتمكن من جلب آلياتنا الثقيلة للمبنى“.

وقرر مدعي عام عمان توقيف 3 أشخاص على ذمة قضية انهيار المبنى، وهم أحد ورثة مالك البناء (وهو ابنه المشرف عليه)، ومتعهد الصيانة، وفني الصيانة.