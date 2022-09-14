الشرطة المصرية تكشف حقيقة مقتل والد خبيرة تجميل باقتحام منزلها

كشفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، ملابسات وفاة والد خبيرة تجميل مصرية، في واقعة الاعتداء عليها داخل منزلها من قِبل أسرة صديقة لها والتي وثقته في بث مباشر عبر حسابها على فيسبوك.

وكانت خبيرة التجميل التي تدعى ”ريهام محمد بلال“، والتي تسكن في مركز إدكو بمحافظة البحيرة، ظهرت في بث مباشر عبر حسابها على ”فيسبوك“ وهي تتحدث عن صديقتها التي خانتها مع خطيبها، مشيرة إلى أنها كانت تتدخل بينهما بهيئة المصلح الاجتماعي، حتى قامت بخيانتها معه، ما أدى لاعتداء عائلة الأخيرة عليها باقتحام منزلها ما أدى إلى مقتل والدها.

وقالت الداخلية في بيان رسمي، إن ”وفاة والد خبيرة التجميل طبيعية، حيث إنه يعاني من أمراض في القلب، وخلال مشادة سقط مغشيًا عليه في الشارع وتوفي حال نقله إلى المستشفى“.

وأوضحت الوزارة، أنه ”بالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة إدكو بمحافظة البحيرة المصرية من أحد المستشفيات باستقبال والد الفتاة المشار إليه متوفَّى، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثمان، تبين عدم وجود إصابات ظاهرية“.

وأشار البيان إلى أنه بسؤال “زوجة المتوفَّى، ووالدة خبيرة التجميل، قررت أن زوجها يعاني من أمراض القلب، وحدثت مشادة كلامية بينه وبين أحد الأشخاص، لرغبة الأخير التقدم لخطبة نجلتهما الظاهرة بمقطع الفيديو ورفض والدها”.

وأوضحت السيدة أنه خلال المشادة سقط زوجها مغشيًا عليه بالشارع، وتوفي حال نقله إلى المستشفى، واتهمت الشاب الذي اقتحم منزلهما بالتسبب بوفاة زوجها.

وأكدت الداخلية ضبط الشاب المشكو بحقه، مشيرة إلى أنها إحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.