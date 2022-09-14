مصر.. خبيرة تجميل توثق اقتحام منزلها ومقتل والدها‎‎

وثقت خبيرة تجميل مصرية لحظة الاعتداء عليها داخل منزلها من قِبل أسرة صديقة لها في بث مباشر عبر حسابها على ”فيسبوك“، حيث انتهى الاعتداء بمقتل والدها، بحسب ما ذكرته خبيرة التجميل في فيديو لاحق.

وظهرت خبيرة التجميل التي تدعى ”ريهام محمد بلال“، والتي تسكن في مركز إدكو بمحافظة البحيرة، في بث مباشر عبر حسابها على ”فيسبوك“ وهي تحكي عن صديقتها التي خانتها مع خطيبها، مشيرة إلى أنها كانت تتدخل بينهما بهيئة المصلح الاجتماعي، حتى قامت بخيانتها معه.

وأثناء البث اقتحمت أسرة صديقتها منزلها، ووجهت ”ريهام“ استغاثة لمتابعيها على ”فيسبوك“ لإنقاذها، ليتوقف بعدها البث ويحذف من على صفحتها.

وبعد فترة نشرت ”ريهام“ عبر حسابها على ”فيسبوك“ منشورًا تعلن خلاله أن والدها قد قُتل، قائلة: ”التليفون اتسحب، واتمسحت كل حاجة من على الأكونت، شيّروا أنتم، وخدوا دي سكرين عشان همسحوا قبل ما حد يشوف.. أبويا اتقتل..أبويا اتقتل“.

وأثارت الواقعة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث تداول نشطاء الفيديو الذي تم تسجيله قبل أن يحذف، مطالبين بسرعة القبض على القتلة وإيقاع أقصى عقوبة عليهم.

وكتبت ناشطة مصرية تدعى ”زهرة الحياة“: ”حسبي الله ونعم الوكيل.. إيه كمية البجاحة، وقلة الأدب، إللي الناس وصلت لها دي، يدخلوا عليها ويموّتوا والدها، كل ده ليه؟ وفين الحكومة إللي في البلد؟ وفين حقوق الناس دي كلها؟“.