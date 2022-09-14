وفاة 4 يمنيين من عائلة واحدة في سيول شبوة

توفي 4 يمنيين من عائلة واحدة غرقًا، بعد أن جرفت السيول سيارتهم في محافظة شبوة.

وقالت مصادر محلية في محافظة شبوة لـ“إرم نيوز“ إن الأمطار الغزيرة التي شهدتها مختلف مناطق محافظة شبوة، اليوم الأربعاء، تسببت بتشكل سيول جارفة، ما أدى إلى انجراف إحدى السيارات المدنية بمنطقة ”حبوة“ في مديرية حبّان، جنوبي المحافظة.

وأشارت المصادر إلى أن السيارة كانت تقل أبًا وأمًا وطفلتهما وأحد أقاربهما، قبل أن تجرفها السيول، ما أدى إلى غرق جميع ركابها، وسط محاولات فاشلة من قبل أهالي المنطقة لإنقاذهم.

وذكرت المصادر أنه تم العثور لاحقًا على جثث 3 من أفراد العائلة، بينما لا تزال جثة الطفلة مفقودة حتى اللحظة.

وحذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، اليوم الأربعاء، من جريان السيول في الشعاب والوديان إثر هطول أمطار متفاوتة الشدة، ترافقها عواصف رعدية على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من البلاد.

وشهد اليمن، خلال الشهرين الماضيين، أمطارًا موسمية غزيرة هطلت على مختلف محافظات البلاد، ما أدى إلى وقوع فيضانات وسيول خلفت عشرات القتلى والمصابين، إلى جانب الأضرار المادية في الممتلكات العامة والخاصة.