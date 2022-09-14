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بعد أكثر من 24 ساعة.. إنقاذ رضيعة من تحت ركام "عمارة اللويبدة" في الأردن
تاريخ النشر: 14 سبتمبر 2022 15:26 GMT
تاريخ التحديث: 14 سبتمبر 2022 16:50 GMT

بعد أكثر من 24 ساعة.. إنقاذ رضيعة من تحت ركام "عمارة اللويبدة" في الأردن

تمكنت فرق الإنقاذ الأردنية، مساء يوم الأربعاء، من إخراج رضيعة حية من تحت أنقاض ركام "عمارة اللويبدة" المنهارة في العاصمة عمان، رغم مرور أكثر من 24 ساعة على

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المصدر: عمان- إرم نيوز

تمكنت فرق الإنقاذ الأردنية، مساء يوم الأربعاء، من إخراج رضيعة حية من تحت أنقاض ركام ”عمارة اللويبدة“ المنهارة في العاصمة عمان، رغم مرور أكثر من 24 ساعة على الحادثة.

وقالت مصادر صحفية من موقع الانهيار، إن ”الرضيعة تدعى ملاك وتبلغ من العمر 4 أشهر فقط“.

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن الأردنية العقيد عامر السرطاوي قال في بيان مقتضب: ”بحمد الله فرق الإنقاذ تعثر على طفل عمره أقل من عام وعلى قيد الحياة وتم عمل الإسعافات الأولية له ونقله بوساطة سياره الإسعاف للمستشفى“.

وحتى مساء الأربعاء، أعُلن عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 14 آخربن بجروح على الأقل، جراء إنهيار ”عمارة اللوبيدة“ المؤلفة من 4 طوابق، مساء أمس الثلاثاء.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، قد كشف صباح الأربعاء، عن وجود 10 أشخاص مازالوا تحت الأنقاض في المبنى المنهار، منهم أحياء، على حد قوله.

وتُرجح مصادر حكومية ارتفاع عدد الوفيات، مع استمرار عمليات رفع الأنقاض.

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