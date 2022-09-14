وفاة إيراني واصابة 15 آخرين بانقلاب حافلتهم في بغداد

لقي زائر إيراني، مصرعه وأصيب 15 آخرون، يوم الأربعاء، إثر حادث مروري في العاصمة العراقية بغداد.

وقالت مصادر أمنية عراقية لـ“إرم نيوز“ إن ”شخصا إيراني الجنسية لقي مصرعه، وأصيب 15 آخرون بجروح، وبعضهم في حالة خطيرة، عندما انقلبت حافلتهم على الطريق الدولي السريع في بين بغداد ومحافظة واسط“.

وأضافت المصادر، أن ”فرق الإنقاذ هرعت إلى موقع الحادث، لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، لتلقي العلاج، بينما نقلت جثة الضحية إلى الطب العدلي“، مشيرة إلى أن ”الحافلة مخصصة لنقل الركاب الإيرانيين“.

وشوهدت الحافلة وهي مقلوبة بشكل كامل، عبر فيديو بثته منصات التواصل الاجتماعي.

وقبل أيام، أعلن السفير الإيراني لدى بغداد، محمد كاظم آل صادق، مقتل 11 زائرًا إيرانيًا، بينما أُصيب 30 آخرون بجراح جراء انفجار سيارة كانت تقلهم قرب مدينة الحلة وسط العراق.

وقال ”آل صادق“ لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“ إن ”القتلى الأحد عشر في انفجار سيارة الزوار في العراق هم إيرانيون، وإن الأشخاص الثلاثة الأحياء أعلنوا أن جميع ركاب الحافلة إيرانيون“، مضيفًا: ”يجري نقل الجثث للتعرف عليها“.

وحسب الهلال الأحمر الإيراني فإن الحادث نجم عن اصطدام 3 سيارات.

ولا يزال الآلاف من الإيرانيين يتوافدون على العراق عبر المنافذ الحدودية على الرغم من طلبات السلطات الأمنية من الإيرانيين بعدم التوجه إلى العراق بسبب ازدحام المنافذ.

وأعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، الأربعاء أن عدد الزوار الايرانيين الداخلين إلى العراق، بلغ أكثر من 3 ملايين بينما بلغ عدد العائدين منهم مليونين و500 ألف زائر.

وأضاف أن حركة المرور في جميع المعابر الحدودية الستة مع العراق انسيابية، وبإمكان الزوار زيارة العتبات بيسر ودون اي مشكلة، وفق ما نقلت وكالة إرنا الرسمية.