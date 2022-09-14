حريق ضخم في مطمر نفايات طرابلس بلبنان (فيديو)

شب حريق ضخم، اليوم الأربعاء، في مطمر نفايات مدينة طرابلس في لبنان، وتصاعدت سحب الدخان الكثيفة من داخل المطمر.

وتداولت قنوات وحسابات لبنانية مقاطع وصورا من حريق مطمر النفايات.

بالفيديو – حريق كبير في مطمر نفايات طرابلس pic.twitter.com/g5nQpgio1U — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 14, 2022

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، إن الحريق تسبب في انبعاث روائح كريهة وتشكلت بسببه سحابة سوداء غطت المدينة.

وأشارت إلى أن فرق الإطفاء والدفاع المدني هرعت إلى مكان الحريق على الفور من أجل التعامل معه وإخماد النيران.

اندلع حريق كبير في جبل النفايات في المحجر الصحي في طرابلس، وارتفعت سحب الدخان، وغطت سماء المنطقة. وتجدر الاشارة الى انه يتم تفريغ الغازات الصادرة من جبل النفايات باستمرار، ولا خوف من انفجار كما يُشاع. pic.twitter.com/gfj06T88rZ — Fouad Khreiss (@fouadkhreiss) September 14, 2022

وقالت مصادر لبنانية، إن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي تواصل مع قائد الجيش العماد جوزف عون لإرسال طوافات عسكرية للمساعدة في إطفاء الحريق.

حريق كبير في مكب النفايات بـ #طرابلس

وانسحاب فرق الإطفاء من مكان الحريق، وثمّة دعوات لإرسال طوافات للجيش لإخماد النيران، لا سيما وأن سحابة الدخان السوداء بدأت تغطّي مدينة طرابلس ويمكن رؤيتها من الكورة. إنضموا الينا على الواتسابhttps://t.co/xeuPONLKDE#لبنان_والعالم #لبنان pic.twitter.com/G2djHmTIMe — Lebanon And The World – لبنان والعالم (@lebworldnews) September 14, 2022

وبحث مولوي مع وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين كذلك سبل وآلية الإطفاء ومدى خطورة الحريق.

ووجه مولوي مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار وفوج إطفاء اتحاد بلديات الفيحاء، بالتدخل للإطفاء عبر رش الأرض بالمياه وخنق الحريق بالأتربة.