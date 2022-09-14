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حريق ضخم في مطمر نفايات طرابلس بلبنان (فيديو)
تاريخ النشر: 14 سبتمبر 2022 12:04 GMT
تاريخ التحديث: 14 سبتمبر 2022 12:45 GMT

حريق ضخم في مطمر نفايات طرابلس بلبنان (فيديو)

شب حريق ضخم، اليوم الأربعاء، في مطمر نفايات مدينة طرابلس في لبنان، وتصاعدت سحب الدخان الكثيفة من داخل المطمر. وتداولت قنوات وحسابات لبنانية مقاطع وصورا من حريق

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المصدر: وصفي شهوان - إرم نيوز

شب حريق ضخم، اليوم الأربعاء، في مطمر نفايات مدينة طرابلس في لبنان، وتصاعدت سحب الدخان الكثيفة من داخل المطمر.

وتداولت قنوات وحسابات لبنانية مقاطع وصورا من حريق مطمر النفايات.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، إن الحريق تسبب في انبعاث روائح كريهة وتشكلت بسببه سحابة سوداء غطت المدينة.

وأشارت إلى أن فرق الإطفاء والدفاع المدني هرعت إلى مكان الحريق على الفور من أجل التعامل معه وإخماد النيران.

وقالت مصادر لبنانية، إن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي تواصل مع قائد الجيش العماد جوزف عون لإرسال طوافات عسكرية للمساعدة في إطفاء الحريق.

وبحث مولوي مع وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين كذلك سبل وآلية الإطفاء ومدى خطورة الحريق.

ووجه مولوي مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار وفوج إطفاء اتحاد بلديات الفيحاء، بالتدخل للإطفاء عبر رش الأرض بالمياه وخنق الحريق بالأتربة.

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