إجلاء طائرة ركاب في مسقط بعد انبعاث دخان

أجلت طائرة تابعة للخطوط الهندية الركاب الذين كانوا على متنها بعد انبعاث الدخان، وذلك أثناء تواجدها على المدرج في مطار العاصمة العُمانية مسقط.

ونقلت قناة تلفزيونية هندية، النبأ المقتضب، دون ذكر المزيد من التفاصيل بشأن الواقعة، وفيما إن كان هناك أي إصابات أو وفيات.