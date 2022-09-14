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إجلاء طائرة ركاب في مسقط بعد انبعاث دخان
تاريخ النشر: 14 سبتمبر 2022 10:26 GMT
تاريخ التحديث: 14 سبتمبر 2022 10:40 GMT

إجلاء طائرة ركاب في مسقط بعد انبعاث دخان

أجلت طائرة تابعة للخطوط الهندية الركاب الذين كانوا على متنها بعد انبعاث الدخان، وذلك أثناء تواجدها على المدرج في مطار العاصمة العُمانية مسقط. ونقلت قناة

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المصدر: رويترز

أجلت طائرة تابعة للخطوط الهندية الركاب الذين كانوا على متنها بعد انبعاث الدخان، وذلك أثناء تواجدها على المدرج في مطار العاصمة العُمانية مسقط.

ونقلت قناة تلفزيونية هندية، النبأ المقتضب، دون ذكر المزيد من التفاصيل بشأن الواقعة، وفيما إن كان هناك أي إصابات أو وفيات.

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