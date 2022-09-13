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إصابة 13 في انفجار خزان وقود في سبها الليبية
تاريخ النشر: 13 سبتمبر 2022 23:27 GMT
تاريخ التحديث: 14 سبتمبر 2022 0:05 GMT

إصابة 13 في انفجار خزان وقود في سبها الليبية

قال سكان لرويترز إن خزان وقود انفجر في مدينة سبها بجنوب ليبيا في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، وقال متحدث باسم مستشفى هناك إن 13 شخصا على الأقل أصيبوا. ويأتي

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المصدر: فريق التحرير

قال سكان لرويترز إن خزان وقود انفجر في مدينة سبها بجنوب ليبيا في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، وقال متحدث باسم مستشفى هناك إن 13 شخصا على الأقل أصيبوا.

ويأتي الانفجار بعد أسابيع من انفجار صهريج وقود في مدينة أخرى بجنوب ليبيا أوقع عدة قتلى وعشرات الإصابات.

من جهتها قالت صفحة تابعة لوزارة الصحة الليبية على ”فيسبوك“ إن مركز سبها الطبي استقبل 13 إصابة جراء انفجار بمحطة وقود.

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ووفقاً للمعلومات الأولية، فقد تفاوتت درجات خطورة الحروق بين المصابين، ولم يتم الإبلاغ عن أي وفاة حتى الآن.

وتداولت صفحات إعلامية صورا من داخل مركز سبها الطبي، تظهر تلقي عدد من المصابين الإسعافات إثر تعرضهم لحروق نتيجة الانفجار.

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ويأتي الانفجار بعد أسابيع من انفجار صهريج وقود في مدينة أخرى بجنوب ليبيا أوقع عدة قتلى وعشرات الإصابات.

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