إصابة 13 في انفجار خزان وقود في سبها الليبية

قال سكان لرويترز إن خزان وقود انفجر في مدينة سبها بجنوب ليبيا في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، وقال متحدث باسم مستشفى هناك إن 13 شخصا على الأقل أصيبوا.

ويأتي الانفجار بعد أسابيع من انفجار صهريج وقود في مدينة أخرى بجنوب ليبيا أوقع عدة قتلى وعشرات الإصابات.

من جهتها قالت صفحة تابعة لوزارة الصحة الليبية على ”فيسبوك“ إن مركز سبها الطبي استقبل 13 إصابة جراء انفجار بمحطة وقود.

ووفقاً للمعلومات الأولية، فقد تفاوتت درجات خطورة الحروق بين المصابين، ولم يتم الإبلاغ عن أي وفاة حتى الآن.

وتداولت صفحات إعلامية صورا من داخل مركز سبها الطبي، تظهر تلقي عدد من المصابين الإسعافات إثر تعرضهم لحروق نتيجة الانفجار.

ويأتي الانفجار بعد أسابيع من انفجار صهريج وقود في مدينة أخرى بجنوب ليبيا أوقع عدة قتلى وعشرات الإصابات.