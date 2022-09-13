تركيا: مقتل 6 مهاجرين في عرض البحر بعدما أبعدتهم اليونان

أعلنت تركيا مقتل 6 مهاجرين بينهم طفلان في عرض بحر إيجه، بعدما أبعدتهم اليونان نحو المياه التركية.

وقال جهاز خفر السواحل التركي، إن السلطات أنقذت في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء 73 مهاجرًا آخر قبالة سواحل محافظة موغلا في جنوب غرب البلاد، حسب ”فرانس برس“.

وأمس الإثنين، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنه تم العثور على جثث 6 لاجئين سوريين، بينهم ثلاثة أطفال، على متن قارب وصل إلى ميناء بوتسالو في صقلية.

وكتبت كيارا كاردوليتي ممثلة المفوضية في إيطاليا على موقع ”تويتر“، قائلة: ”ماتوا من العطش والجوع والحروق الشديدة، هذا غير مقبول“.

ولفتت إلى أن ”تعزيز جهود الإنقاذ في البحر هو السبيل الوحيد لمنع هذه المآسي“.

وذكرت المفوضية في بيان، أن المتوفين من بين مجموعة من 26 شخصًا كانوا على متن القارب منذ أيام.

وأضافت أن طفلين ممن لقوا حتفهم يبلغان من العمر سنة أو سنتين بينما كان الطفل الثالث يبلغ من العمر 12 عاما، كما تم انتشال جثتي أم وجدة.