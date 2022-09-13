الأردن.. أول حديث مع أقارب ضحايا عمارة اللويبدة المنهارة (فيديو)

أجرى موقع ”إرم نيوز“ مساء اليوم الثلاثاء، أول حديث مع أقارب ضحايا العمارة السكنية المنهارة في منطقة اللويبدة في العاصمة الأردنية عمان.

وقالت مواطنة من موقع الحادث إن ”العمارة المنهارة تقطنها ابنة عمها، وإنها توجهت فورا إلى المكان بعد تلقيها النبأ“.

وأضافت أنه ”تم منعها من الاقتراب أكثر من موقع الحادث“، مشيرة إلى أنها ”تجهل مصير ابنة عمها وعائلتها“.

وأكدت أنها ”لا تزال تنتظر الأخبار حول حالتهم ومصيرهم“.

وذكر قريب للمتحدثة أن ”تجمهر الناس يعيق عمل فرق الإنقاذ في البحث عن المحاصرين تحت الأنقاض“.

وكانت السلطات الأردنية قد أفادت مساء يوم الثلاثاء، بوفاة شخصين وإصابة 14 آخرين، جراء انهيار عمارة اللويبدة.

من جهته، بدأ المدعي العام، التحقيق في الحادثة بجمع الأدلة وبيان المسؤولين في موقع الانهيار، الذي زاره رئيس الوزراء بشر الخصاونة وعدد من المسؤولين.

والعمارة المنهارة مكونة من 4 طوابق وهي قديمة جدًا.