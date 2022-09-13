وفيات ومحاصرون في انهيار عمارة بجبل اللويبدة في الأردن

انهارت إحدى عمارات منطقة جبل اللويبدة في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الثلاثاء، بحسب بيان للأمن العام الأردني، الذي أكد أنه قد تم إخلاء ست إصابات لغاية الآن وما زالت طواقم الدفاع المدني تتعامل مع الحدث.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أنه قد توفي شخصان، وجرى إخلاء الوفيات إلى أحد المشافي الخاصة في المنطقة، بينما جرى نقل 6 إصابات بينهم أطفال، إلى مستشفى البشير.

انهيار مبنى سكني في منطقة #اللوبيدة بالعاصمة الأردنية #عمان وسط أنباء عن محاصرين تحت الأنقاض.. ورئيس الوزراء #بشر_الخصاونة يأمر بفتح تحقيق بالحادثة#إرم_نيوز #الأردن pic.twitter.com/H4abXaTajh — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) September 13, 2022

وبين البيان الذي وصلت نسخة منه لـ ”إرم نيوز“، الى أن مرتبات الامن العام والدفاع المدني تتواجد حاليا بالموقع الذي وصف بانه صعب جغرافيا، حيث انه محاط بالابنية مما صعّب مهمة الدفاع المدني.

واستعانت فرق الدفاع المدني بجرافات وآليات ثقيلة لإنقاذ السكان.

وبدوره وصل رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة إلى موقع الانهيار؛ للإشراف على عمليَّات الإنقاذ والإخلاء التي تقوم بها مرتَّبات الدِّفاع المدني والأجهزة المختصَّة.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول إن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أوعز بالتحقيق في أسباب انهيار عمارة باللويبدة.

وأضاف الشبول في حديثه لـ”هلا أخبار”، مساء الثلاثاء، من موقع الحادثة برفقة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، إن العمارة مكوّنة 4 طوابق وهي قديمة.

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