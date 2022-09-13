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وفيات ومحاصرون في انهيار عمارة بجبل اللويبدة في الأردن
تاريخ النشر: 13 سبتمبر 2022 14:56 GMT
تاريخ التحديث: 13 سبتمبر 2022 15:13 GMT

وفيات ومحاصرون في انهيار عمارة بجبل اللويبدة في الأردن

انهارت إحدى عمارات منطقة جبل اللويبدة في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الثلاثاء، بحسب بيان للأمن العام الأردني، الذي أكد أنه قد تم إخلاء ست إصابات لغاية الآن وما

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المصدر: عمان - إرم نيوز

انهارت إحدى عمارات منطقة جبل اللويبدة في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الثلاثاء، بحسب بيان للأمن العام الأردني، الذي أكد أنه قد تم إخلاء ست إصابات لغاية الآن وما زالت طواقم الدفاع المدني تتعامل مع الحدث.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أنه قد توفي شخصان، وجرى إخلاء الوفيات إلى أحد المشافي الخاصة في المنطقة، بينما جرى نقل 6 إصابات بينهم أطفال، إلى مستشفى البشير.

وبين البيان الذي وصلت نسخة منه لـ ”إرم نيوز“، الى أن مرتبات الامن العام والدفاع المدني تتواجد حاليا بالموقع الذي وصف بانه صعب جغرافيا، حيث انه محاط بالابنية مما صعّب مهمة الدفاع المدني.

واستعانت فرق الدفاع المدني بجرافات وآليات ثقيلة لإنقاذ السكان.

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وبدوره وصل رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة إلى موقع الانهيار؛ للإشراف على عمليَّات الإنقاذ والإخلاء التي تقوم بها مرتَّبات الدِّفاع المدني والأجهزة المختصَّة.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول إن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أوعز بالتحقيق في أسباب انهيار عمارة باللويبدة.

وأضاف الشبول في حديثه لـ”هلا أخبار”، مساء الثلاثاء، من موقع الحادثة برفقة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، إن العمارة مكوّنة 4 طوابق وهي قديمة.

https://web.facebook.com/watch/?v=743922506684332&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing&_rdc=1&_rdr

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