جنوح سفينة على شواطئ العقبة الأردنية.. وتحويل القضية للمدعي العام

أعلنت السلطات في مدينة العقبة جنوبي الأردن، عن جنوح سفينة شحن قادمة من مصر، على شواطئ المدينة المطلة على البحر الأحمر.

وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية ”بترا“، فإن السفينة التي ترفع علم دولة بالاو، جنحت أثناء دخولها المياه الإقليمية الأردنية تجاه منطقة الرسو نحو شواطئ المحمية البحرية قرب محطة العلوم البحرية على شاطئ خليج العقبة.

ونقلت الوكالة عن مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نضال المجالي قوله إن ”القوة البحرية الملكية أبلغت المفوضية بالحادث“.

وأضاف المجالي: ”جرى التعامل مع الحادث مباشرة بالتوجيه لقطر السفينة وإعادتها إلى المسار نحو منطقة الرسو بعيدا عن الشاطئ“.

وأكد أن ”فريق الغوص في المحمية البحرية وفريق تقييم الضرر البيئي، باشرا استكشاف المنطقة لضمان عدم حدوث أضرار في الحيد المرجاني“.

ولفت المجالي إلى ”توجيه الهيئة البحرية الأردنية لحجز السفينة، وتزويد السلطة بجميع التفاصيل المتعلقة بالسفينة لتحويلها إلى الادعاء العام لإجراء المقتضى القانوني بحسب نظام حماية البيئة رقم 21 لعام 2001“.