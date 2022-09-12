العثور على جثث 6 لاجئين سوريين على متن قارب وصل إلى صقلية

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنه تم العثور على جثث 6 لاجئين سوريين، بينهم ثلاثة أطفال، على متن قارب وصل اليوم الإثنين إلى ميناء بوتسالو في صقلية.

وكتبت كيارا كاردوليتي ممثلة المفوضية في إيطاليا على موقع ”تويتر“، قائلة: ”ماتوا من العطش والجوع والحروق الشديدة، هذا غير مقبول“.

ولفتت إلى أن ”تعزيز جهود الإنقاذ في البحر هو السبيل الوحيد لمنع هذه المآسي“.

وذكرت المفوضية في بيان، أن المتوفين من بين مجموعة من 26 شخصًا كانوا على متن القارب منذ أيام.

وأضافت أن طفلين ممن لقوا حتفهم يبلغان من العمر سنة أو سنتين بينما كان الطفل الثالث يبلغ من العمر 12 عاما، كما تم انتشال جثتي أم وجدة.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن امرأة أخرى وابنتها نُقلتا جوا من القارب إلى مستشفى في جزيرة مالطا القريبة يوم أمس الأحد.

وذكرت المفوضية أن ما يزيد على 1200 شخص لقوا حتفهم أو صاروا في عداد المفقودين هذا العام في أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا.