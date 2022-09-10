الكويت.. إشادة واسعة بعسكري أنقذ حياة شخصين من حادث مروع

حظي عسكري يعمل بخفر السواحل التابع لوزارة الداخلية في الكويت، ساهم بإنقاذ حياة شابين تعرضا لحادث سير مروِع، وقدَم لهما الإسعافات الأولية، بإشادة واسعة من قبل النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف اللواء المتقاعد والكاتب الصحفي حمد السريع عن تفاصيل عملية الإنقاذ التي قام بها العسكري والإسعافات التي كان لها الدور بإنقاذ حياة الشابين من وفاة محققة أو إعاقة دائمة.

وقال اللواء السريع: ”الحادثة وقعت قبل يومين، حيث شاهد العسكري حادث انقلاب السيارة وتوجَه إليه وشاهد شابان أحدهما مقطوعة يده ومفصولة عن جسده، والآخر مصاب بجرح غائر برجله“.

من خلال ربط اليد فوق الجرح ب(5) ورفع اليد المقطوعه ووضعها داخل كيس من الثلج اما الاخر فقد ربط الجرح لوقف النزيف. وصلت سيارة الإسعاف ونقلت المصاب الأول ودورية المرور نقلت المصاب الثاني. والحمد الله تم إعادة تركيب اليد للمصاب وحالته الصحيه ممتازة – 2يتبع. — حمد السريع (@bomshary871) September 10, 2022

وأضاف: ”العسكري تواصل على الفور مع أحد المسعفين وأبلغه بالحادث حيث حصل منه على التعليمات بكيفية إسعاف الشابين لوقف النزيف من خلال ربط اليد فوق الجرح ورفع اليد المقطوعة ووضعها داخل كيس من الثلج بالنسبة للمصاب الأول، وربط الجرح لوقف النزيف للمصاب الثاني، حتى وصلت سيارة الإسعاف“.

وأثنى النشطاء على الفعل الذي قام به العسكري، الذي كان له الدور بإعادة تركيب يد الشاب المقطوعة وتحسُن وضعه وصديقه الذي كان برفقته.

وأشاد أحمد المطيري بتصرف العسكري، قائلًا: ”جزاه الله خيرًا، عسى الله يتقبلها في ميزان حسناته. أتمنى كتابة اسم العسكري والمسعف الذي أعطاه التعليمات؛ تشجيعًا للآخرين“.

جزاه الله خير ،عسى الله يتقبلها في ميزان حسناته.

أتمنى كتابة اسم العسكري والمسعف الذي اعطاه التعليمات،تشجيعاً للآخرين. — Ahmad M Almutairi (@Ahmadmarzouq) September 10, 2022

وقال مدوِن يدعى عبدالله: ”المفروض ينشر اسم العسكري والمسعف ويتم تكريمهما لإعطاء حافز للشباب“.

المفروض ينشر اسم العسكري والمسعف ويتم تكريمهما لإعطاء حافز للشباب — عبدالله (@shbahh12) September 10, 2022

وكتب حساب (نموت وتحيا الكويت): ”السرعة لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله على سلامتهم وكل الشكر لهذا العسكري البطل“.

السرعة لا حول ولا قوة الا بالله الحمدلله على سلامتهم وكل الشكر لهذا العسكري البطل — نموت وتحيا الكويت. (@Q8Alawadi) September 10, 2022

وعلَق آخر: ”الله يجزاه خير ويطول بعمره ولا يريه مكروه في نفسه ولا عزيز عليه برافو“.

الله يجزاه خير ويطول بعمره ولا يريه مكروه في نفسه ولا عزيز عليه برافو 🙏👍 — Pressure makes dimond💎 (@warrior_Eng1) September 10, 2022

وتحتل الكويت مركزًا متقدمًا من حيث عدد الوفيات بالحوادث المرورية، وتسجل الإحصائيات الرسمية التي تُصدرها وزارة الداخلية كل عام عشرات الآلاف من الحوادث المرورية، والتي يتفاوت فيها عدد الوفيات كل عام، إلا أنه يتجاوز المئات في كل إحصائية.