مقتل 4 أشخاص إثر عملية سطو مسلح في طرابلس اللبنانية

لقي 4 أشخاص مصرعهم مساء الجمعة، إثر عملية سطو مسلح تعرض لها احد محلات بيع الاجهزة الخلية في مدينة طرابلس شمال لبنان.

وأكدت وسائل إعلام محلية مساء الجمعة، تعرض محل لبيع الأجهزة الخلوية لسطو من قبل أشخاص مجهولين، قاموا برشق المتواجدين بالمحل بالرصاص ما ادى إلى مقتل 3 أشخاص على الفور، فيما تم نقل شخص ابع إلى المستشفى إصيب إصابة حرجة توفي على إثرها فيما بعد.

وسهدت المدينة اللبنانية ليل الجمعة تواجدا امنيا كثيفا في محيط الحادثة، التي أعادت مخاوف الانفلات الامني إلى الواجهة.

وفي الوقت الذي تداول فيها ناشطون عن وقوع اشتباكات بين مسلحين في طرابلس عقب حادثة السطو، نقلت وسائل إعلام لبنانية عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قوله إنه يتاعب الأحداث عن كثب، مشيرا إلى أنه أجرى اتصالات بوزير الداخلية وقائد الجيش والقادة الأمنيين.

وشدد ميقاتي على ”ضرورة ضبط الوضع وزيادة الإجراءات الأمنية، وعدم السماح لأي كان بالعبث بأمن طرابلس وسلامة أبنائها“.

من جهته، أجرى وزير الداخلية بسام مولوي اتصالا بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي عماد عثمان، للتدخل الفوري لضبط الوضع حفاظا على أمن المدينة وأبنائها.

وسيرت قوى الأمن دوريات وأقامت حواجز تفتيش وتدقيق ثابتة ومتحركة في محيط الموقع الذي شهد توترات نتيجة الحادث.