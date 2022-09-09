مسافر مصري يحاول تهريب طائرتي "درون" بطريقة غير متوقعة

تمكنت سلطات ميناء برج العرب الدولي في مصر، اليوم الجمعة، من إحباط تهريب راكب قادم من دبي طائرتين ”درون“ داخل دمى دببة في حقيبة أحد الركاب.

والبداية كانت أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين على إحدى الرحلات في مطار برج العرب، حيث اشتبه رجال الجمارك براكب مصري الجنسية، وبتمرير أمتعته على جهاز الفحص، تم تأكيد صحة الاشتباه بوجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة.

وجرى تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب المذكور، فتبين وجود طائرتين مسيرتين ”درون“ مخبأتين داخل دميتين ”دبدوب“ في حقيبة الراكب، عليهما اسم ماركة ”dji“، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 5.176 ألف دولار.

ويأتي ذلك بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وكذلك القانون 216 لسنة 2017 بشأن تنظيم استخدام الطائرات المتحركة وتداولها وحيازتها والاتجار فيها.

واتخذت الإجراءات القانونية بحق الراكب المتهم، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 34 لسنة 2022.