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الأردن.. مواطن يطلق النار على أبنائه الثلاث ويقتل أحدهم
تاريخ النشر: 09 سبتمبر 2022 13:48 GMT
تاريخ التحديث: 09 سبتمبر 2022 14:50 GMT

الأردن.. مواطن يطلق النار على أبنائه الثلاث ويقتل أحدهم

أقدم مواطن أردني، اليوم الجمعة، على قتل ابنه بعد أن قام بإطلاق النار على أبنائه الثلاث، في منطقة يرقا بمحافظة البلقاء الأردنية. ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد تم

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المصدر: فريق التحرير

أقدم مواطن أردني، اليوم الجمعة، على قتل ابنه بعد أن قام بإطلاق النار على أبنائه الثلاث، في منطقة يرقا بمحافظة البلقاء الأردنية.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد تم إسعاف الأبناء المصابين لمستشفى السلط الحكومي وتم إلقاء القبض على الأب.

وترصد السلطات في الأردن ارتفاعات واضحة لأعداد جرائم القتل في البلاد، وبحسب إحصائيات رسمية فقد وقعت 102 جريمة عام 2021، وكانت الحصة الأكبر للضحايا من الذكور.

ومن آخر القضايا التي شهدتها الأردن مؤخراً، مقتل خمسيني على يد ولده في مدينة إربد ”شمال الأردن“، وأثارت جدلاً واسعاً بشأن انتشار ما يسمى بـ“الجرائم العائلية“.

ولم تصرح مديرية الأمن العام في الأردن بأي تفاصيل رسمية بعد حول حادثة إطلاق مواطن النار على أبنائه والذي تم القبض عليه اليوم الجمعة.

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