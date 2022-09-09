الإمارات.. قاصر تدهس سيدة بـ "سكوتر" والمحكمة تقضي بالتعويض

تعرضت امرأة في دولة الإمارات إلى حادث صدم بواسطة ”سكوتر“ كهربائي كانت تقوده فتاة قاصر، وذلك لدى دخولها إلى أحد الأماكن.

ونتج عن الحادث الذي وقع في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، إصابة المرأة بكسر بالساق اليسرى، وتفتت كعب جانبي، وتفتت كعب خلفي، وتهتك رباطي الكاحل اليسار، وعجز بجسدها نتج عنه توقفها عن العمل.

وفي شهر أذار/مارس الماضي، رفع زوج المرأة دعوى قضائية جزائية قضت فيها المحكمة الجزائية بإدانة شقيقة القاصر عن الواقعة وتسليم القاصر إلى ولي أمرها بعد تعهد ولي الأمر بحسن رعايتها وتربيتها مستقبلا.

ورفعت المرأة بعدها دعوى قضائية مدنية طالبت فيها بإلزام شقيقة القاصر بأن تؤدي لها 45 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

وبعد التواصل مع شقيقة القاصر طالبت بعدم قبول الدعوى ضدها لكونها ليست الولي الطبيعي لشقيقتها المتسببة في الحادث، مشيرة إلى أن المرأة المشتكية تنازلت عن حقوقها والتعويض.

وفي المقابل أكدت المرأة أن شقيقة القاصر قامت بكفالتها في الدعوى الجزائية وأنها لم تستلم أية تعويضات وطالبت بإدخال والد القاصر كخصم جديد في الدعوى.

وقضت محكمة العين الابتدائية بعدم قبول الدعوى بحق شقيقة القاصر، وقبول إدخال والد القاصر في الدعوى بصفته الولي الطبيعي على ابنته، وإلزامه بأن يؤدي للمرأة 25 ألف درهم تعويضا مع إلزامه الرسوم والمصاريف.

وأشارت المحكمة في حكمها إلى أنها استندت إلى الحكم الجزائي الذي أدان القاصر عن تهمة تسببها بخطئها في إصابة المرأة نتيجة إهمالها وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وقيادتها للدراجة الكهربائية (سكوتر) دون انتباه.