الفنان الأردني أميس الغول يحاول الانتحار.. والأمن يتدخل

صدم الفنان الأردني الشاب أميس الغول متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، بعد إعلانه قراره بالانتحار من خلال ابتلاع كمية من الأدوية.

وظهر أميس الغول، في مقطع عبر خاصية “ الستوري“ على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، وقال لمتابعيه إنه قرر إنهاء حياته.

وأظهر الفنان الشاب لمتابعيه كمية من الأدوية التي قرر ابتلاعها، وأطل وهو يتظاهر بابتلاعها ويشرب الماء بعدها، في لقطات شكك بها كثيرون.

وبدأ الغول المقطع بنطق الشهادتين وعبّر عن استيائه من حياته وقام بالسخرية من الموت في بعض العبارات، قبل أن يبدأ بما أعلن أنه ”محاولة انتحار“.

وقال الغول خلال البث إنه ”لن يموت“ محاولا طمأنة متابعيه، مؤكدا أنه حاول الانتحار سابقا 36 مرة، من بينها قفزة من الطابق الرابع، ولكنه لم يمت، على حد قوله.

وتدخلت مديرية الأمن الأردنية على الفور مع الواقعة، وتفاعلت مع المقطع من خلال تغريدة عبر حسابها في ”تويتر“ تضمنت بيانا مقتضبا حول الأمر.

ونقل حساب المديرية عن مصدر أمني قوله، إن ”رجال الأمن وصلوا لأميس الغول وهو بصحة جيدة، وسيتم ارساله للمستشفى للاطمئنان على صحته ومن ثم الاستماع لاقواله“.