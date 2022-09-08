البحرين.. ضبط سائقي شاحنات افتعلوا مشاجرة بسبب أولوية السير

ألقت الجهات الأمنية في البحرين القبض على عدد من سائقي شاحنات بعد تداول مقطع فيديو يوثق تورطهم في مشاجرة تخللها استخدام أسلحة بيضاء ”سكاكين“.

وبحسب صحيفة ”الوطن“ المحلية، ضبطت شرطة مديرية محافظة المحرق سائقين في مشاجرة أسفرت عن وقوع إصابتين بسيطتين، بسبب خلاف على أولوية السير بمنطقة الحد الصناعية.

وقالت مديرية الشرطة إنها تلقت بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من سائقي الشاحنات وإشهار بعضهم أسلحة بيضاء، فانتقل رجال الأمن إلى محل الواقعة وتمكنوا من ضبط المتورطين والأسلحة المستخدمة.

وأضافت أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت شرطة المحرق أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة.