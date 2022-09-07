عشرة قتلى على الأقل بانهيار مبنى في حلب

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت السلطات السورية أنّ عشرة أشخاص على الأقلّ لقوا مصرعهم، اليوم الأربعاء، في انهيار مبنى بمدينة حلب في شمال البلاد.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية ”سانا“ إنّ ”عدد الوفيات جراء انهيار بناء مخالف بحي الفردوس في حلب ارتفع إلى عشرة بعد انتشال جثث ستّ نساء و3 أطفال ورجل، بينما تم انقاذ طفل وامرأة من تحت الأنقاض ونقلهما إلى المشفى لتلقّي العلاج“.

ونقلت سانا عن قائد الشرطة اللواء ديب ديب أنّ ”البناء مؤلّف من خمسة طوابق وانهار بالكامل“ مشيراً إلى أنّ ”فرق الدفاع المدني والإطفاء والصحة ومجلس مدينة حلب بدأوا بإجلاء السكّان من الأبنية المجاورة وإزالة الأنقاض“.

وبحسب رئيس مجلس مدينة حلب معد مدلجي فإنّ ”سبب انهيار البناء عدم وجود أسس هندسية“، مؤكّداً أنّه ”مبنى ضمن منطقة مخالفات تعرّضت للدمار“ خلال المعارك التي شهدتها المنطقة أثناء الحرب بين قوات النظام وفصائل معارضة له.

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ ”الحيّ تعرّض لقصف سابق بالبراميل المتفجّرة والصواريخ“ خلال الحرب.

وأسفر النزاع في سوريا منذ بدئه في 2011 عن مقتل حوالى نصف مليون شخص وتهجير ملايين آخرين داخل سوريا وخارجها، وتدمير البنى التحتية في البلاد.