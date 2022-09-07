العراق.. قطيع ذئاب يباغت قرية ويوقع 9 إصابات في واقعة نادرة

هاجم قطيع من الذئاب قرية نائية في محافظة ذي قار جنوبي العراق، الأربعاء، مما أدى إلى إصابة تسعة أشخاص بجروح بينهم أطفال، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية ”واع“.

وقالت الوكالة إن ”قطيعا من الذئاب هاجم قرية آل بوجمعة في قضاء سيد دخيل بمحافظة ذي قار، ما أدى إلى إصابة 9 أشخاص بينهم نساء وأطفال“.

وبحسب أهالي القرية فإن الهجوم غير مسبوق، حيث باغتتهم الذئاب بشكل مفاجئ، ولم يتمكنوا من استخدام السلاح الشخصي في مواجهتها.

ولم يتضح على الفور طبيعة الإصابات، وفيما إذا كانت نتيجة عض الذئاب، أو بسبب الهرب منها، فيما دخلت القرية في استنفار شامل؛ تحسباً من هجوم آخر، في الوقت الذي وصلت فيه قوة أمنية من شرطة المدينة للوقوف على ملابسات الحادث.

وأظهرت صور نشرها مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من الضحايا في المستشفى يتلقون العلاج اللازم، فيما تلطخت ملابس بعضهم بالدماء.

ولم يصدر أي تعليق من الحكومة المحلية أو السلطات المختصة حول الحادثة، التي أثارت جدلا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.