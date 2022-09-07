مقتل 12 شخصا في حريق حانة للكاريوكي بفيتنام

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قُتل 12 شخصا وجرح 11 آخرون، ليلة الأربعاء، في حريق بحانة للكاريوكي في بينه دونغ، قرب مدينة هوشي مينه، جنوب فيتنام، حسب ما ذكر مسؤول محلي، اليوم الأربعاء.

وقال المسؤول نغين ثان هام، إن ”فرق الإنقاذ موجودة في الموقع للبحث عن ضحايا“، موضحا أنه ”لم يتم تحديد سبب الحريق والتحقيق جار“.

ودمر الحريق الطابقين الثاني والثالث في المبنى المؤلف من 4 طوابق، بينما حاصرت النيران الموظفين والزبائن في داخله، حسب ما أفادت إحدى وسائل الإعلام الرسمية.

وقال شاهد لموقع ”في إن إكسبريس“ الإخباري ”هرب الكثير من الأشخاص من المدخل الرئيس، لكن كثيرين غيرهم قفزوا من الطوابق، وكُسرت أرجلهم وأيديهم“.

وحريق ”حانة الكاريوكي“ تسبب في سقوط أكبر عدد من القتلى في فيتنام منذ حريق في مبنى سكني في مدينة هوشي مينه في 2018 أودى بحياة 13 شخصًا.

وحصلت حادثة مشابهة في حانة للكاريوكي في 2016 قتل فيها 13 شخصًا في العاصمة هانوي؛ ما دفع السلطات حينذاك للتحقيق في عمل الحانات الليلية التي يُشتبه في أنها لا تطبّق القواعد الأساسية للسلامة.

وفي منتصف آب/ أغسطس، توفي 3 عناصر إطفاء خلال محاولتهم إخماد حريق نشب في حانة للكاريوكي في هانوي.