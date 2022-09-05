مصرع شخص وفقدان 9 إثر تحطم طائرة صغيرة في أمريكا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

لقي شخص واحد مصرعه، وفُقد 9 آخرون، بعد تحطم طائرة صغيرة قبالة سواحل ولاية واشنطن في شمال غرب الولايات المتحدة، بحسب ما أعلن خفر السواحل الأمريكي الأحد.

كانت الطائرة المائية تحلق من ”فرايداي هاربر“ في جزر سان خوان عند الحدود الكندية الأمريكية إلى مطار تاكوما الدولي في سياتل، عندما تحطمت بالقرب من بوجيت ساوند شمال وجهتها.

#BREAKING: A sea plane carrying 9 people including a child has crashed in Mutiny Bay, North of Seattle, Washington. Rescue operation underway. No word on possible survivors. –@fox13seattle pic.twitter.com/WIgvWzjaPE — Moshe Schwartz (@YWNReporter) September 5, 2022

وقال خفر السواحل في بيان: ”تلقى مسؤولو مركز قيادة قطاع خفر السواحل في بوجيت ساوند تقريراً عن تحطم طائرة مائية فيها تسعة أشخاص وطفل واحد“.

وأضاف البيان: ”عثرت فرق الإنقاذ على شخص متوفى في الموقع وما زال البحث جاريا عن تسعة أشخاص في عداد المفقودين“، مضيفا أن سبب الحادث لم يتحدد بعد.

وقال موقع ”فلايت رادار 24″، وهو موقع متخصص لتتبع الرحلات الجوية، إنه سجل آخر إشارة من طائرة من طراز ”هافيلاند كندا دي أتش سي-3“ موضوعة في الخدمة منذ 55 عاما، وهي طائرة مروحية ذات محرك واحد في المنطقة، عند الساعة 15:05 بالتوقيت المحلي على ارتفاع 30,5 مترًا.