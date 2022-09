مصرع شخص وفقدان 9 إثر تحطم طائرة صغيرة في أمريكا

لقي شخص واحد مصرعه، وفُقد 9 آخرون، بعد تحطم طائرة صغيرة قبالة سواحل ولاية واشنطن في شمال غرب الولايات المتحدة، بحسب ما أعلن خفر السواحل الأمريكي الأحد.

كانت الطائرة المائية تحلق من ”فرايداي هاربر“ في جزر سان خوان عند الحدود الكندية الأمريكية إلى مطار تاكوما الدولي في سياتل، عندما تحطمت بالقرب من بوجيت ساوند شمال وجهتها.

#BREAKING: A sea plane carrying 9 people including a child has crashed in Mutiny Bay, North of Seattle, Washington. Rescue operation underway. No word on possible survivors. –@fox13seattle pic.twitter.com/WIgvWzjaPE

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) September 5, 2022