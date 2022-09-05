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مصرع شخص وفقدان 9 إثر تحطم طائرة صغيرة في أمريكا
تاريخ النشر: 05 سبتمبر 2022 9:51 GMT
تاريخ التحديث: 05 سبتمبر 2022 10:25 GMT

مصرع شخص وفقدان 9 إثر تحطم طائرة صغيرة في أمريكا

لقي شخص واحد مصرعه، وفُقد 9 آخرون، بعد تحطم طائرة صغيرة قبالة سواحل ولاية واشنطن في شمال غرب الولايات المتحدة، بحسب ما أعلن خفر السواحل الأمريكي الأحد. كانت

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المصدر: ا ف ب

لقي شخص واحد مصرعه، وفُقد 9 آخرون، بعد تحطم طائرة صغيرة قبالة سواحل ولاية واشنطن في شمال غرب الولايات المتحدة، بحسب ما أعلن خفر السواحل الأمريكي الأحد.

كانت الطائرة المائية تحلق من ”فرايداي هاربر“ في جزر سان خوان عند الحدود الكندية الأمريكية إلى مطار تاكوما الدولي في سياتل، عندما تحطمت بالقرب من بوجيت ساوند شمال وجهتها.

وقال خفر السواحل في بيان: ”تلقى مسؤولو مركز قيادة قطاع خفر السواحل في بوجيت ساوند تقريراً عن تحطم طائرة مائية فيها تسعة أشخاص وطفل واحد“.

وأضاف البيان: ”عثرت فرق الإنقاذ على شخص متوفى في الموقع وما زال البحث جاريا عن تسعة أشخاص في عداد المفقودين“، مضيفا أن سبب الحادث لم يتحدد بعد.

وقال موقع ”فلايت رادار 24″، وهو موقع متخصص لتتبع الرحلات الجوية، إنه سجل آخر إشارة من طائرة من طراز ”هافيلاند كندا دي أتش سي-3“ موضوعة في الخدمة منذ 55 عاما، وهي طائرة مروحية ذات محرك واحد في المنطقة، عند الساعة 15:05 بالتوقيت المحلي على ارتفاع 30,5 مترًا.

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