مقتل 8 أثناء تسلق جبل بركاني شرق روسيا

نقلت وكالة أنباء انترفاكس عن مسؤول محلي قوله إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم أثناء تسلقهم جبل كليوتشفسكايا سوبكا البركاني في أقصى شرق روسيا.

وكانت السلطات المحلية قد قالت في وقت سابق إن ستة لقوا حتفهم ومن المعتقد أن ستة آخرين تقطعت بهم السبل من فريق مؤلف من 12 شخصا، ومن بينهم اثنان من المرشدين.

ونقلت انترفاكس عن رومان فاسيليفسكي نائب رئيس وزراء إقليم كامتشاتكا قوله إن ”اثنين آخرين لقيا حتفهما“. وقالت إنترفاكس إن معلوماته جاءت من مرشد كان يتواصل من الجبل عبر هاتف يعمل بالأقمار الصناعية.

وقالت السلطات إن المجموعة المؤلفة من 12 شخصا انطلقت لتسلق الجبل البالغ ارتفاعه 4754 مترا يوم الثلاثاء لكنها واجهت مشاكل يوم السبت عندما سقط بعض أفراد المجموعة من على ارتفاع 4200 متر تقريبا.

وحاول رجال الإنقاذ الوصول إليهم يوم الأحد لكنهم اضطروا للعودة بعد أن منعت الرياح الشديدة طائرتهم الهليكوبتر من الهبوط.

وقالت تاتيانا يوخمانوفا ممثلة هيئة الدفاع المدني المحلية إن رجال الإنقاذ سيحاولون الوصول إلى المجموعة مرة أخرى يوم الاثنين إذا سمحت الأحوال الجوية بذلك.

ويعد جبل كليوتشفسكايا سوبكا الأطول من بين أكثر من 160 جبلا بركانيا التي ترتفع بقممها الثلجية فوق شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

ويمثل هذا الجبل أحد مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) المدرج لجماله الطبيعي الفريد.