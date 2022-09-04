السعودية.. هزة أرضية خفيفة تضرب الباحة للمرة الثانية بأقل من أسبوع

ضربت هزة أرضية خفيفة، مساء اليوم الأحد، منطقة الباحة جنوب غرب المملكة العربية السعودية، للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع.

وقال المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، في تصريحات لقناة ”الإخبارية“ الرسمية إن ”الهزة الأرضية التي ضربت منطقة الباحة صغيرة جدًا“.

وأضاف أبا الخيل، أنها ”كانت بقوة 1.95 درجة على مقياس ريختر“، مشيرًا إلى أنه ”في العادة لا يتم الحديث عن هكذا نوع من الهزات الأرضية، لكن، اليوم، ولقربها من سطح الأرض وشعور السكان بها تم الإعلان عنها“.

وأوضح أن ”المملكة على صفيحة تباعدية وليست تصادمية، لذلك نرى بأن الهزات الأرضية جميعها صغيرة“.

والأربعاء الماضي، رصدت محطات الهيئة، هزة أرضية بقوة 3.62 على مقياس ريختر جنوب غرب الباحة، وبعمق 10 كيلومترات، وشعر بها سكان المنطقة، دون تسجيل أي أضرار.

وقالت الهيئة في بيان: ”انطلق فريق متخصص عقب حدوث الهزة الأرضية إلى موقع حدوث الزلزال لمعاينة المنطقة، وجمع البيانات لمعرفة الأسباب التي تسببت بحدوث هذه الهزة الأرضية“.

وأوضحت أن ”الهزات الأرضية أمر طبيعي يحدث في كل مكان ودون سابق إنذار، وأنها تختف درجاتها وقوتها، وأن ما حدث في منطقة الباحة هزة أرضية طبيعية“.