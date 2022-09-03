زلزال بقوة 5.8 درجة يهز جزيرة كريت في اليونان

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالًا بلغت قوته 5.8 درجة هز اليونان، اليوم السبت، وأن مركز الزلزال كان جزيرة كريت على عمق كيلومترين تحت سطح الأرض، وفق ما ذكرته وكالة ”رويترز“.

وتقع اليونان عند فوالق جيولوجية عدة وغالبًا ما تشهد هزات أرضية.

وضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر جزيرة ساموس اليونانية، الشهر الماضي، فيما أعلن المعهد الجيوديناميكي في أثينا، أن مركز الزلزال على بعد 12 كيلومترًا أسفل سطح البحر في المضيق بين ساموس وساحل إيجة التركي بالقرب من كوساداسي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، وقع زلزال بقوة 7 درجات في بحر إيجة بين جزيرة ساموس اليونانية ومدينة إزمير غرب تركيا.