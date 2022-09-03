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منوعات

كندا.. 8 إصابات إثر انفجار في مصفاة للنفط
تاريخ النشر: 03 سبتمبر 2022 7:07 GMT
تاريخ التحديث: 03 سبتمبر 2022 8:10 GMT

كندا.. 8 إصابات إثر انفجار في مصفاة للنفط

أعلنت السلطات الكندية أن انفجارا وقع أمس الجمعة، في مصفاة بجزيرة نيوفاوندلاند الكندية مما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص أحدهم إصابته خطيرة. وقالت المتحدثة باسم

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المصدر: أ ف ب

أعلنت السلطات الكندية أن انفجارا وقع أمس الجمعة، في مصفاة بجزيرة نيوفاوندلاند الكندية مما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص أحدهم إصابته خطيرة.

وقالت المتحدثة باسم قوات الدرك الكابورال جوليان غارلاند لوكالة فرانس برس، إن فرق الإنقاذ عالجت ”انفجارا صغيرا“ بعيد الساعة 16,00 (06,30 ت غ) في المصفاة الواقعة في مدينة كام باي تشانس.

وأضافت الشرطة في وقت لاحق، أن ثمانية أشخاص نقلوا إلى المستشفى ”بعضهم مصاب بجروح بالغة“.

وأوضحت الشرطة التي تحدثت أولا عن إصابة ستة أشخاص، أن أحدهم ”أصيب بجروح خطيرة“.

وكان الموقع الصناعي الذي تديره شركة ”برايا رينيوابل فيولز“ (برايا للوقود المتجدد) يشهد أشغال تحويل ليتخصص في الوقود الحيوي.

وفتح تحقيق لمعرفة أسباب الانفجار.

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