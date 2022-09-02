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منوعات

مصر.. مقتل 8 وإصابة العشرات إثر انقلاب حافلة
تاريخ النشر: 02 سبتمبر 2022 13:48 GMT
تاريخ التحديث: 02 سبتمبر 2022 14:30 GMT

مصر.. مقتل 8 وإصابة العشرات إثر انقلاب حافلة

قال مصدران طبيان في مصر، اليوم الجمعة، إن ثمانية لقوا مصرعهم وأصيب 40 آخرون في حادث انقلاب حافلة رحلات بطريق السخنة-الجلالة شرق القاهرة، مشيرَين إلى أن عدد

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المصدر: رويترز

قال مصدران طبيان في مصر، اليوم الجمعة، إن ثمانية لقوا مصرعهم وأصيب 40 آخرون في حادث انقلاب حافلة رحلات بطريق السخنة-الجلالة شرق القاهرة، مشيرَين إلى أن عدد الوفيات مرشح للزيادة.

وقال المصدران، إن الحادث أسفر عن وفاة ست نساء ورجل وطفل لم يتم التعرف على هوية أي منهم بعد، في حين يجري نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

وذكر مصدر أمني أن الحافلة انطلقت من القاهرة صباح اليوم في طريقها إلى العين السخنة لقضاء يوم في منتجع الجلالة أكوا بارك، إلا أن الحادث وقع قبل قليل من وصولها.

وقال مصدر طبي إن بين المصابين 15 في حالة خطرة.

وتتكرر حوادث المرور في مصر لأسباب منها ضعف الالتزام بقواعد القيادة والصيانة الدورية للسيارات.

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