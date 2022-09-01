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منوعات

رجل يدخل في غيبوبة بعد تعرضه لأكثر من 20 ألف لسعة نحل
تاريخ النشر: 01 سبتمبر 2022 8:39 GMT
تاريخ التحديث: 01 سبتمبر 2022 9:45 GMT

رجل يدخل في غيبوبة بعد تعرضه لأكثر من 20 ألف لسعة نحل

دخل رجل يبلغ 20 سنة في غيبوبة بعدما تعرض لأكثر من 20 ألف لسعة نحل قاتل في الولايات المتحدة، على ما أفادت أسرته ووسيلة إعلامية محلية الأربعاء. ومساء الثلاثاء،

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المصدر: أ ف ب

دخل رجل يبلغ 20 سنة في غيبوبة بعدما تعرض لأكثر من 20 ألف لسعة نحل قاتل في الولايات المتحدة، على ما أفادت أسرته ووسيلة إعلامية محلية الأربعاء.

ومساء الثلاثاء، أُدخل أوستن بيلامي الذي وُضع على أجهزة التنفس الاصطناعي، عمداً في غيبوبة داخل المركز الطبي التابع لجامعة سينسيناتي في ولاية أوهايو (شمال الولايات المتحدة)، على ما ذكرت قناة ”فوكس 19“ المحلية.

وقالت والدته شاونا كارتر في منشور كتبته في صفحة أنشئت الاثنين لجمع التبرعات ودفع تكاليف الاستشفاء إنه ”يكافح من أجل حياته“.

وكان أوستن بيلامي يقطع صباح الجمعة شجرة ليمون عندما أزال بالخطأ عشاً من النحل القاتل.

ويُعرف هذا النحل الذي يُسمى كذلك بالنحل الإفريقي، بأنه مؤذ جداً.

أما جدة بيلامي وعمه اللذان كانا قربه، فشهدا على الحادثة من دون تمكنهما من التدخل لأنهما تعرضا بدورهما لهجوم من النحل، بحسب ”فوكس 19“.

وقالت الجدة فيليس إدواردز إنّ بيلامي ”كان يصرخ، النجدة! ساعدوني!“، و“لم يتمكن أحد من مساعدته“.

وأضافت ”كنت سأحاول صعود السلم للوصول إليه“، لكن ”لم أستطع ذلك لأن النحل كان يحاصرني“.

وأشارت شاونا كارتر إلى أنّ الشاب تعرض لأكثر من عشرين ألف لسعة وابتلع نحو ثلاثين نحلة.

وقالت لـ“فوكس 19″ إنّ الفريق الطبي لم يتمكن من إخراج النحل منه حتى صباح الأحد.

ويتوقع الأطباء أن يتعافى بيلامي بشكل كامل، بحسب القناة المحلية.

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