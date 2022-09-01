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منوعات

سقوط فتاة سعودية من الطابق التاسع في اسطنبول (فيديو)
تاريخ النشر: 01 سبتمبر 2022 8:54 GMT
تاريخ التحديث: 01 سبتمبر 2022 9:35 GMT

سقوط فتاة سعودية من الطابق التاسع في اسطنبول (فيديو)

نجت فتاة سعودية من حادث مميت بعد أن سقطت من الطابق التاسع لإحدى العمارات في اسطنبول التركية. وسقطت الفتاة، البالغة من العمر 14 عاما، من الطابق التاسع، لكن،

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المصدر: فريق التحرير

نجت فتاة سعودية من حادث مميت بعد أن سقطت من الطابق التاسع لإحدى العمارات في اسطنبول التركية.

وسقطت الفتاة، البالغة من العمر 14 عاما، من الطابق التاسع، لكن، أثناء سقوطها ارتطمت بحافة الطابق السادس، لتستقر عليه.

ووصل أفراد الشرطة وفرق الإسعاف إلى حيث الفتاة، وتم نقلها إلى المستشفى، وأكدت تقارير تركية أن حالة الطفلة مستقرة.

 

وأظهر مقطع فيديو أشخاصا يبدو أنهم من المسعفين، وهم يعاينون الفتاة على الحافة، قبل نقلها من موقعها.

ولم يتم الكشف عن سبب سقوط الفتاة، لكن معلومات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أشارت إلى سقوطها بينما كانت تنظر من النافذة.

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