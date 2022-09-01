سقوط فتاة سعودية من الطابق التاسع في اسطنبول (فيديو)

نجت فتاة سعودية من حادث مميت بعد أن سقطت من الطابق التاسع لإحدى العمارات في اسطنبول التركية.

وسقطت الفتاة، البالغة من العمر 14 عاما، من الطابق التاسع، لكن، أثناء سقوطها ارتطمت بحافة الطابق السادس، لتستقر عليه.

ووصل أفراد الشرطة وفرق الإسعاف إلى حيث الفتاة، وتم نقلها إلى المستشفى، وأكدت تقارير تركية أن حالة الطفلة مستقرة.

وأظهر مقطع فيديو أشخاصا يبدو أنهم من المسعفين، وهم يعاينون الفتاة على الحافة، قبل نقلها من موقعها.

ولم يتم الكشف عن سبب سقوط الفتاة، لكن معلومات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أشارت إلى سقوطها بينما كانت تنظر من النافذة.