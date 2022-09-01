احتموا من المطر فباغتهم الموت.. وفاة 3 أطفال يمنيين اختناقا في "الضالع"

توفي 3 أطفال يمنيين، الأربعاء، اختناقا، إثر محاولتهم الاحتماء من الأمطار الشديدة، بـ“مشمع بلاستيكي“، في مديرية الشعيب، بمحافظة الضالع، جنوبي البلاد.

وبحسب مصادر محلية بمحافظة الضالع، فإن الأطفال الثلاثة، اثنان منهم شقيقان، صعدوا على متن سيارة مع أحد المواطنين أثناء عودتهم من مدينة ”العوابل“ مركز مديرية الشعيب، جنوب شرق المحافظة، إلى قريتهم ”لنجود“ شمالي مركز المديرية.

وأضافت المصادر: ”هطلت أمطار غزيرة، دفعت السائق إلى حماية أغراضه الموجودة في مؤخرة السيارة والأطفال الثلاثة، بمشمع بلاستيكي“.

وقالت المصادر لـ“إرم نيوز“، إن ”سائق السيارة غطى أغراضه والأطفال بالمشمع البلاستيكي، ثم واصل طريقه نحو قرية لنجود، لمسافة تتعدى الساعة، ليفاجئ لاحقًا عقب وصوله بحالة إغماء الأطفال الثلاثة، إثر انقطاع الأوكسجين عنهم طوال الطريق“.

وأشارت المصادر، إلى أن سائق السيارة، نقل الأطفال الثلاثة على الفور، إلى أقرب مستشفى إلا أنهم فارقوا الحياة فور وصولهم.

وعلى مدى الشهرين الماضيين، شهد اليمن أمطارًا موسمية غزيرة، في مختلف محافظات البلاد، أدت إلى وقوع فيضانات وسيول في عدد من المحافظات، مخلفة عشرات القتلى والمصابين، إلى جانب الأضرار المادية في الممتلكات العامة والخاصة.

وتسببت السيول الجارفة والصواعق الرعدية، قبل أكثر من أسبوع، في وفاة 13 يمنيا، بينهم 6 نساء، بمحافظتي عمران وحجة، شمالي البلاد، بعد هطول أمطار غزيرة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في منتصف آب/ أغسطس الماضي، وفاة 77 يمنيا بينهم أطفال، جراء الأمطار الموسمية الغزيرة وما نتج عنها من فيضانات هائلة اجتاحت عددًا من المحافظات اليمنية، منذ منتصف تموز/ يوليو المنصرم.