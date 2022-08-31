إصابة طفيفة جراء سقوط طائرة شراعية في أبوظبي

أصيب شخص بجروح وصفت بأنها طفيفة، جراء سقوط طائرة شراعية في المواقف الخارجية لمسجد الشيخ زايد، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ووفق تغريدة شرطة أبوظبي، عبر صفحتها الرسمية بموقع ”توتير“ فإن الكوادر المختصة تتعامل مع الحادث الذي وقع مساء يوم الأربعاء.

وبحسب التغريدة، فإن ”فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني تتعامل مع حادث سقوط طائرة شراعية وقع مساء اليوم (الأربعاء) في المواقف الخارجيه الاضافيه بمسجد الشيخ زايد“.

وأوضحت الشرطة أن الحادث ”أدى إلى إصابة شخص بإصابة بسيطة، مؤكدة على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية“.