تحطم طائرة عسكرية أردنية ونجاة قائدها

أعلن الجيش الأردني اليوم الأربعاء، تحطم طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي خلال قيامها بمهمة تدريبية جنوب المملكة ونجاة قائدها.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة، قوله إن ”إحدى طائرات سلاح الجو الملكي المقاتلة سقطت أثناء قيامها بعد ظهر اليوم الأربعاء، برحلة تدريبية اعتيادية في أحد ميادين التدريب الجوي جنوب المملكة“.

وأضاف المصدر، أن ”الحادث لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية، إذ قفز الطيار في منطقة غير مأهولة بالسكان مستخدما مظلة النجاة“، مشيرا إلى ”إخلائه إلى مدينة الحسين الطبية (في عمان) لإجراء الفحوصات اللازمة له وحالته العامة مستقرة“.

ويعود آخر حادث مشابه إلى الخامس من يونيو/ حزيران الماضي عندما تحطمت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي من نوع (Grob) خلال مهمة تدريبية في منطقة الرمثا بمحافظة إربد شمال المملكة، ما أدى الى مصرع طيارين.