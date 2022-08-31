10 قتلى و42 مصابًا في انقلاب حافلة بالجزائر

لقي 10 أشخاص حتفهم وأصيب 42 آخرون بجروح، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب حافلة للمسافرين بين منطقتي بوطويل وجنين بورزق في الجزائر.

ونقلت مصادر إعلامية محلية عن الحماية المدنية في الجزائر، أن الحادث نتج عن انحراف الحافلة بعد أن فقد سائقها السيطرة، ما أدى إلى انقلابها، ووفاة عشرة مسافرين فضلًا عن إصابة 42 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى، بعد أن سخرت الحماية المدنية 5 سيارات إسعاف و3 شاحنات لذلك.

وتشهد الجزائر، بحسب مصادر رسمية، ارتفاعًا في حوادث السير، إذ أكدت المصادر ذاتها أن آخر حصيلة لحوادث السير أمس الثلاثاء، شهدت وفاة 51 شخصًا وإصابة 1785 آخرين خلال أسبوع واحد في حوادث سير متفرقة بمناطق مختلفة من البلاد.

وبحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، سجلت ولاية عين الدفلى أثقل حصيلة لحوادث السير خلال الفترة الممتدة ما بين 21 إلى 27 أغسطس الجاري، بوفاة 6 أشخاص وجرح 41 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية.