هزة أرضية في الباحة السعودية بقوة 3.6 درجة

أفادت مصادر سعودية، اليوم الأربعاء، بوقوع هزة أرضية وقعت جنوب غرب مدينة الباحة وشعر بها سكان المنطقة وتحدث عنها مدونون عبر مواقع التواصل.

وقال بيان للمتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إن محطات الشبكة الوطنية بمركز المخاطر الجيولوية في الهيئة رصد صباح اليوم الساعة 9:34 هزة أرضية بقوة 3.62 على مقياس ريختر جنوب غرب الباحة، وبعمق 10 كيلومترات.

وأضاف البيان: ”انطلق فريق متخصص عقب حدوث الهزة الأرضية إلى موقع حدوث الزلزال لمعاينة المنطقة وجمع البيانات لمعرفة الأسباب التي تسببت في حدوث هذه الهزة الأرضية“.

وأوضح المتحدث الرسمي أن ”الهزات الأرضية أمر طبيعي يحدث في كل مكان ودون سابق إنذار وأنها تختف درجاتها وقوتها، وأن ما حدث في منطقة الباحة هزة أرضية طبيعية“.

من جانبها، أفادت قناة الإخبارية السعودية بأن ”الهزة الأرضية ضعيفة شعر بها سكان الباحة والمخواة وبلجرشي ولم تسجل أي أضرار“.

فيديو | مراسل #الإخبارية مسفر آل هطيل: الهزة الأرضية ضعيفة شعر بها سكان الباحة والمخواة وبلجرشي ولم تسجل أي أضرار #النشرة_الأولى pic.twitter.com/asZIGocjOl — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 31, 2022

وذكر بعض الناشطين عبر مواقع التواصل إن منزلا تهدم نتيجة الهزة الأرضية في منطقة ”أم غيث“.

انهيار احد المنازل بسب الهزه في ام غيث حفظ الله الجميع#هزة_أرضية #الباحة pic.twitter.com/TBKVlHdLG2 — محمد الأحمدي ' أبو يحيى' (@Mhamad_alHarbi9) August 31, 2022

وقال مغرد باسم ”عبدالله الغامدي“ معلقاً على الأمر: ”ثواني بسيطه من الزلزال تخليك تستشعر قدرت الله في هذا الكون، ﴿وَما نُرسِلُ بِالآياتِ إِلّا تَخويفًا﴾“.