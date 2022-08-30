مصر.. رجلان يقتلان طفلًا بسبب "علبة حلوى"

أقدم عامل بمحافظة الدقهلية في مصر، اليوم الثلاثاء، على قتل ابن زوجته بعدما اعتدى عليه بالضرب بمساعدة شقيقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، بسبب تناوله حلوى خاصة بالجانيين.

وتعود حيثيات الجريمة، عندما تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من مستشفى شربين العام، بوصول الطفل ”محمد.ص.إ“6 أعوام، جثة هامدة ومصابًا بكدمات متفرقة بالجسم إثر تعدٍ من آخرين.

وكشفت سلطات الأمن، أنه بالانتقال والفحص وسؤال والدته ”سماح.ط.ا“ 42 عامًا ربة منزل، اتهمت كلًا من ”هاني.ش.أ“ 45 عامًا عامل متزوجة منه عرفيًا، وشقيقه ويدعى شريف 35 عامًا بقتل نجلها، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقالت الأم في بلاغها، إن “زوجها وشقيقه تعدَّيا بالضرب بالأيدي وخرطوم مياه بلاستيكي على نجلها صاحب الـ6 سنوات داخل مزرعة دواجن يعمل معهما بها، ما تسبب في إصابته التي أودت بحياته بعد فشل علاجه نتيجة تأخر حالته الصحية”.

وكشفت الأم في البلاغ، أن “سبب الاعتداء على نجلها، هو تناوله من علبة حلوى كانت تخص الجاني وشقيقه خلال انشغالهما بعملهما في المزرعة التي يعملان بها، وأن والد الطفل متوفى، وقد تزوجت من الجاني عرفيًا، وطلبت منه اصطحاب نجلها للعمل بصحبته في مزرعة الدواجن حتى يتعلم المجني عليه الاعتماد على نفسه“.

بدورها تكثف المباحث الجنائية في محافظة الدقهلية المصرية من جهودها لسرعة ضبط وإحضار المتهمين، عقب صدور أمر رسمي من النيابة بسرعة القبض عليهما.