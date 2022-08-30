مشاجرة فوق السحاب توقف طيارين فرنسيين عن العمل

قالت الخطوط الجوية الفرنسية إنها أوقفت خدمة طيارين اثنين شاركا في مشاجرة على متن الطائرة وهي في الجو وتبادلا إشارات غير لائقة في أثناء وجودهما في قمرة القيادة لطائرة A320 المتوجهة من جنيف إلى باريس.

وذكرت الشركة في بيان نشرته شبكة ”سي أن أن“ الأمريكية الثلاثاء أن الشجار الذي وقع في حزيران/ يونيو الماضي دفع بمجلس الإدارة إلى وقف عمل الطيارَين فورا.

وقال متحدث باسم شركة الطيران في بيان ”تم حل المشكلة بسرعة دون التأثير على سلوك أو سلامة الرحلة التي استمرت بشكل طبيعي“.

وأضاف أن ”الطيارين المعنيين موقوفان حاليًّا عن العمل وينتظران قرارًا إداريًّا بشأن نتيجة معالجة الحادث.. وتذكر الخطوط الجوية الفرنسية مرة أخرى أن سلامة عملائها وأفراد الطاقم هي أولويتها المطلقة.“

وعلى الرغم من أن الحادث وقع قبل شهرين، إلا أنه أصبح علنيًّا بسبب قصة نشرت الأسبوع الماضي في صحيفة الأعمال الفرنسية ”لا تريبيون“ التي كشفت أن هناك مشكلات هيكلية أكبر مع الخطوط الجوية الفرنسية وفقا للشبكة.

وقال مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني وهو الإدارة الحكومية الفرنسية التي تشرف على صناعة الطيران، إنه ”أصدر توصية سلامة تتعلق بامتثال الشركة للإجراءات“.

وقالت الشبكة ”لم يكن سبب ذلك حادث قمرة القيادة في حزيران… لكن التوصية جاءت بعد أن بدأت طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية في رحلة من برازافيل إلى باريس في تسريب الوقود وتم تحويل مسارها للهبوط في تشاد في نهاية عام 2021.“

وأوضح التقرير أن الطيارَين فشلا في اتباع إجراءات تسرب الوقود التي تتطلب إيقاف تشغيل المحرك المصاب لتقليل مخاطر الحريق؛ ما أدى إلى ”انخفاض كبير في هامش أمان الرحلة فيما تم تجنب الحريق عن طريق الصدفة“.

ولفت المكتب إلى أن هذه ليست حالة منعزلة، مشيرًا إلى أنه ”من خلال عدد معين من التحقيقات الأخيرة، لاحظ أن“ الطواقم المعنية لم تنفذ، لأسباب مختلفة، طوعًا أو دون طواعية، إجراءات معينة بطريقة متوافقة ”.

وفي حادث منفصل في وقت سابق من العام الجاري واجهت طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية، وصلت إلى مطار شارل ديغول في باريس، مشاكل فنية و ”عدم استقرار في التحكم بالرحلة“ في أثناء هبوطها.

وهبطت طائرة بوينغ 777 التي أقلعت من مدينة نيويورك بنجاح ولم يصب أي من الركاب أو أفراد الطاقم، فيما قالت الشركة إن ”طياريها استجابوا بشكل مناسب للوضع من خلال التحليق والقيام بمحاولة ثانية للهبوط“.