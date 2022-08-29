أسد يقتل رجلا في حديقة حيوانات في غانا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

قُتل رجل في هجوم أسد داخل حديقة حيوانات في أكرا، عاصمة غانا، بعد دخوله حظيرة الحيوان، وفق ما أعلنت الوكالة الحكومية المكلفة بحماية الحيوانات البرية.

وقالت لجنة الغابات في بيان صدر عنها، إن ”سلطات حديقة حيوانات أكرا رصدت خلال دورية روتينية رجلا في منتصف العمر يقفز فوق السياج الأمني ويدخل إلى حظيرة الأسد“.

وأضافت أن ”الدخيل أصيب جراء تعرضه لهجوم من قبل أحد الأسود، وتأكدت وفاته متأثرا بجروحه، ونُقلت جثته إلى المشرحة“.

ووُضع الأسد واللبؤة وشبلاهما مؤقتا في قفص أثناء انتشال الجثة من الحظيرة.

ولم تُحدد بعد الأسباب التي دفعت هذا الرجل إلى دخول السياج.

ودعت حديقة الحيوانات الشرطة لفتح تحقيق.