السعودية.. وفاتان و15 إصابة في حادث مروري مروع بجازان

شهدت منطقة جازان جنوب غرب السعودية حادثا مروريا مروعا أسفر عن حالتي وفاة إلى جانب 15 إصابة.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر ”تويتر“، فيديوهات تظهر للموقع بعد حادثة اصطدام حافلة بمركبة صغيرة، أمس الأحد.

وباشرت فرق هيئة الهلال الأحمر بمنطقة جازان إجلاء المصابين، منها 3 حالات حرجة و 5 حالات متوسطة، و 7 حالات طفيفة.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، شهدت جازان على طريق صبيا انحراف مركبة للطريق الآخر لتصطدم وجهًا لوجه بحافلة ركاب نقل جماعي.

وتفصيلًا، أوضح المدير العام لفرع الهيئة بمنطقة جازان، الدكتور عادل عبده عريشي، لصحيفة ”سبق“ المحلية، أن غرفة عمليات جازان تلقت بلاغًا على الرقم الموحد (997) عن حادث تصادم في تمام الساعة السادسة و24 دقيقة، مساء الأحد الموافق 1444/ 02/ 01.

وأضاف ”العريشي“ بأنه على الفور تم توجيه 7 فِرق إسعافية من الهلال الأحمر إلى موقع الحادث، ووصلت أول فرقة إسعافية في أقل من 9 دقائق، واتضح وجود 15 إصابة، وحالتَي وفاة.