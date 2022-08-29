الشرطة تطارد مسلحا في ديترويت قتل 3 أشخاص بشكل "عشوائي"

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت السلطات الأمريكية أنها تطارد مسلحا في مدينة ديترويت يُعتقد أنه أطلق النار بشكل عشوائي على أربعة أشخاص ما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم.

وقال جيمس وايت رئيس شرطة ديترويت لوسائل إعلام إنه عثر على رجل وامرأتين مقتولين بالرصاص في مواقع منفصلة حول المدينة في الساعات الأولى من الصباح.

وأضاف وايت أن رجلا رابعا رصد المشتبه به وهو يحدق في نوافذ السيارات وطلب منه التوقف، لكن المسلح رد بإطلاق النار عليه.

وحضت الشرطة المواطنين على المساعدة في الإبلاغ عن المشتبه به بعد تعميم صورته.

وأكد وايت في مؤتمره الصحافي أن عمليات إطلاق النار ”كانت عشوائية للغاية“، مشيرا الى أن ”ضحية كانت تنتظر داخل حافلة وواحدة تمر في الشارع إضافة الى رجل كان يمشي مع كلبه“.

وكشف مايك دوغان رئيس بلدية ديترويت للصحافيين أن رجال أمن من ”وكالات متعددة“ ”يمشطون عدة أميال مربعة حاليا، بانتظار عودة ظهور“ القاتل.

ولم يكن إطلاق النار هذا هو الحادث الوحيد الدامي بسلاح ناري في الولايات المتحدة الأحد، اذ ذكرت سلطات مدينة هيوستن في تكساس أن ثلاثة أشخاص قتلوا أيضا عندما أطلق رجل النار عليهم أمام منزلهم.

وقال تروي فينر قائد شرطة هيوستن في مؤتمر صحفي ”هذا المشتبه به الشرير لسوء الحظ وللأسف الشديد أضرم النار في العديد من المنازل وانتظر خروج سكانها ليطلق النار عليهم“.

وأضاف أنه حتى رجال الإطفاء الذين كانوا يتعاملون مع الحرائق اضطروا ايضا إلى الاحتماء قبل أن تصل الشرطة وتردي مطلق النار.

ولفت فينر الى أن المسلح أُبلغ مؤخرا بأنه سيطرد من منزله، مرجحا أن يكون ذلك الدافع لكن الشرطة تحقق في الأمر.

وأصيب لاعب كرة قدم أمريكية بالرصاص في العاصمة واشنطن لكن حالته مستقرة، وفق صحيفة واشنطن بوست.

وذكرت الصحيفة نقلا عن الشرطة أن بريان روبنسون جونيور اللاعب في فريق ”واشنطن كوماندرز“ أصيب برصاصتين خلال عملية خطف محتملة.

وأضافت الصحيفة أنه تم نقله إلى المستشفى ولا يعتقد أن إصابته تهدد حياته.

وتشهد الولايات المتحدة بانتظام عمليات إطلاق نار عشوائي، ومع ذلك يتردد المشرعون في إقرار قوانين تقيّد امتلاك الأسلحة على الرغم من أن استطلاعات الرأي تشير الى شعبية هذا القرار بين الأمريكيين.