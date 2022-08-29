زوجان مصريان يضحيان بنفسيهما لإنقاذ أطفالهما من حريق هائل

شهدت محافظة الإسكندرية المصرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، نشوب حريق هائل في شقة سكنية بمنطقة القويري في العجمي غرب المحافظة أسفر عن مصرع رجل وزوجته بعد تمكنهما من إنقاذ أطفالهما الثلاثة.

وقضى الحريق على الزوج خليل إبراهيم 36 عاما وزوجته ولاء جابر أحمد 34عاما، و أسفر عن إصابة أطفالهما الثلاثة بإصابات متنوعة ما بين حروق وكسور متفرقة في أنحاء الجسم، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وفي التفاصيل، نشب الحريق في شقة سكنية في الطابق الخامس من عقار سكني في شارع القويري بالهانوفيل بالعجمي غرب الإسكندرية.

وعقب اشتعال النيران، نجح الأب والزوجة في إنقاذ الأطفال الثلاثة، بعدما استطاع الزوج بمساعدة زوجته إخراجهم من أحد منافذ الشقة وتسليمهم للجيران.

ونقلت سيارات الإسعاف الأبناء الثلاثة بينهم رضيع 7 أشهر مباشرةً إلى مستشفى العجمي مصابين بإصابات متفرقة بالجسد وحروق، وخرجت بعد ذلك الأم لكنها فارقت الحياة قبل وصولها المستشفى.

كما نقلت سيارات الإسعاف رب الأسرة إلى مستشفى العجمي بعد نجاحه في إخراج أبنائه من وسط النيران المشتعلة بمسكنه، لكنه نقل في حالة خطيرة نتيجة تواجده وقتا طويلا داخل المسكن المشتعل، ليفارق الحياة بعد دقائق معدودة من نقله للمستشفى.

بدورها تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى الشقق المجاورة، وفتحت النيابة العامة تحقيقا عاجلا لكشف أسباب وملابسات الحريق.