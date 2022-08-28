"الحلم الأوروبي" يقضي على مغربية ماتت مختنقة داخل صندوق سيارة

قضت شابة مغربية نحبها داخل صندوق سيارة شقيقها، في محاولة منها للعبور خلسة إلى الأراضي الإسبانية.

وعثر الأمن الإسباني بميناء الخزيرات، مساء أمس السبت، على جثة فتاة في الـ25 من عمرها، داخل الصندوق الخلفي لسيارة من نوع ”فولز فاغن غولف“، قادمة من ميناء طنجة المتوسطي في المغرب، حسبما أوردت وسائل إعلام اسبانية.

وقالت إن ”الأمن الإسباني قام باعتقال شقيق الضحية، لتسببه في وفاتها بنقلها بطريقة غير آمنة وغير قانونية إلى البلاد“.

وأشارت إلى أنها ستتم متابعته بتهمة ”القتل غير العمد“.

من جهته، ذكر موقع ”اليوم 24“ المغربي، أن ”الجهود لإنعاش المرأة لم تنجح، فرغم أنه تم تركيب منفذ للتهوية لها في صندوق السيارة، إلا أنها كانت شبه منعدمة“.

وترجح التحقيقات الأولية أن الشابة تعرضت لضربة شمس وللاختناق داخل السيارة أثناء محاولة شقيقها العبور بها إلى الأراضي الإسبانية بطريقة غير نظامية.

وأكد الموقع أنه ”لم يتم الوقوف على أي علامة للعنف“.

بدورها، كشفت تقارير محلية أن الشابة اسمها ”فاطمة“ وتنحدر من حي ”تيدرين“ في مدينة ”تنغير“ شرق المغرب.

وقد تدخلت سفارة المملكة المغربية بإسبانيا للقيام بالإجراءات القانونية، بهدف إعادة المتوفاة إلى البلاد وتسليمها إلى العائلة ودفنها بمدينة تنغير، بينما باشرت السلطات في المملكة تحقيقاتها في الجانب المتعلق بها.

ولا يزال الحلم بالهجرة إلى أوروبا يزهق آلاف الأرواح، سواء بالغرق في البحر أو في حوادث مشابهة لما وقع لفاطمة سنويا.

وكان تقرير نشرته منظمة ”كاميناندو فرونتيراس“ غير الحكومية، قد قال في كانون الثاني/يناير الماضي، إن ”أكثر من أربعة آلاف مهاجر لقوا حتفهم أو فقدوا خلال عبورهم البحر إلى إسبانيا عام 2021، أي ضعفي ما كان عليه العدد عام 2020“.