صدقة جارية

استقالة الريسوني

تحرش في الوظيفة

جورج الراسي

مقتل سعودي

قبلة النفيعي

فضيحة جديدة

مقطع علامة
أظهر المزيد

منوعات

مصرع 6 أشخاص إثر اقتحام حافلة حفلا في هولندا
تاريخ النشر: 28 أغسطس 2022 12:46 GMT
تاريخ التحديث: 28 أغسطس 2022 12:50 GMT

مصرع 6 أشخاص إثر اقتحام حافلة حفلا في هولندا

لقي 6 أشخاص مصرعهم؛ عندما اندفعت شاحنة وسط حفل أقيم في حقل في بلدة "نيو بايرلاند" جنوبي هولندا. وذكرت الشرطة الهولندية، يوم الأحد، أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة

+A -A
المصدر: رويترز

لقي 6 أشخاص مصرعهم؛ عندما اندفعت شاحنة وسط حفل أقيم في حقل في بلدة ”نيو بايرلاند“ جنوبي هولندا.

وذكرت الشرطة الهولندية، يوم الأحد، أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة 7 أشخاص يعالجون في المستشفى، مضيفة أن أحدهم في حالة حرجة.

ووقع الحادث حوالي الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (16:00 بتوقيت غرينتش) على بعد نحو 30 كيلومترا جنوبي روتردام، عندما اندفعت شاحنة مخترقة حاجز الطريق إلى حقل كان الجيران يقيمون فيه حفلا.

وقالت الشرطة إن ملابسات الحادث لم تتضح بعد.

واعتقل سائق الشاحنة وهو إسباني يبلغ من العمر 46 عاما.

وقالت الشرطة إنه لم يظهر على السائق ما يشير إلى تناوله الكحول، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل حول السبب المحتمل للحادث.

ونقلت صحيفة ”لابيرداد“ الإسبانية، عن متحدث باسم شركة النقل الإسبانية ”إل موسكا“ التي يعمل السائق لديها، أن السائق ”انحرف عن الطريق وهو يسير بمحاذاة الحاجز بينما كان يحاول تجنب الاصطدام بسيارة (فان)“.

ولم تؤكد الشرطة هذا التقرير، لكنها ذكرت أنها استجوبت سائق سيارة (فان) بيضاء كشاهد.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play