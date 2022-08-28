بعد 8 أشهر.. اكتشاف سرقة صورة شهيرة لوينستون تشرشل من فندق كندي

سرقت صورة شهيرة لرئيس الوزراء البريطاني في حقبة الحرب العالمية الثانية وينستون تشرشل من فندق في العاصمة الكندية أوتاوا، واستبدلت بنسخة دون أن يلاحظها الموظفون لنحو 8 أشهر، بحسب شبكة ”سي أن أن“ الأمريكية.

وقالت الشبكة في تقرير نشر الأحد، إن ”الأمر استغرق من المسؤولين في فندق فيرمونت شاتو لورييه ثمانية أشهر على الأقل قبل أن يدركوا أن الصورة التي قد تكون قيمتها أكثر من 100 ألف دولار قد تم تبديلها“.

وكتب المدير العام للفندق جينيفيف دوماس في منشور على فيسبوك قائلا: ”نشعر بحزن عميق لهذا العمل الوقح، الفندق فخور للغاية باحتوائه على هذه المجموعة المذهلة التي تم تركيبها بأمان في 1998“.

وأشارت ”سي أن أن“ إلى أن ”الصورة التي رسمها المصور الكندي المعروف يوسف كارش في 1941 تعد واحدة من أكثر الصور التي تم استنساخها على نطاق واسع في تاريخ التصوير الفوتوغرافي، وأنه في 2016 أصبحت الصورة وجه العملة الورقية بخمسة جنيهات من بنك إنجلترا“.

وكتب كارش عن الصورة بعد إتمامها: ”في الوقت الذي عدت فيه إلى الكاميرا بدا تشرشل عدائيا لدرجة أنه كان بإمكانه أن يلتهمني وفي تلك اللحظة التقطت الصورة، علمت بعد أن التقطتها أنها صورة مهمة لكني لم أحلم أنها ستصبح واحدة من أكثر الصور المعاد إنتاجها على نطاق واسع في تاريخ التصوير الفوتوغرافي“.

وأوضحت الشبكة أنه ”في نهاية الأسبوع الماضي لاحظ موظفو الفندق أن الصورة معلقة بشكل غير صحيح، وأن الإطار لا يتطابق مع الصور الأخرى الموجودة في المكان، وأن مسؤولي الفندق استخدموا الصور التي أرسلها الجمهور للمساعدة في تحديد وقت تبديل الصورة والإطار الأصليين.

وقال مدير التسويق في الفندق إن التحقيق في اختفاء الصورة لا يزال مستمراً، فيما أوضح روبرت ويتمان، المحقق السابق في جرائم الفن بمكتب التحقيقات الفيدرالي، أن ”السرقة كانت على الأرجح عملية داخلية“، مضيفا أنه ”عادةً عندما يحدث مثل هذا الموقف لا يكون الأمر سرقة متجر وليس مجرد سطو، إنه شخص من الداخل لديه إمكانية الوصول، ويعرف ما الذي يبحث عنه ويعرف الإجراءات الأمنية التي كانت تحمي القطعة. أعتقد أن اللصوص كانوا قادرين على هزيمة الإجراءات الأمنية لأن لديهم معلومات داخلية“.