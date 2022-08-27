وفاة طفل مصري بعد تناوله "صبغة الحجر الأسود"

لقي طفل مصري عمره عامان، اليوم السبت، في محافظة القليوبية المصرية مصرعه إثر تناوله صبغة الحجر الأسود ”كحل“، وذلك بعدما غفلت عنه والدته لدقائق معدودة.

ونقلت الأسرة الطفل عقب تناوله “الصبغة” داخل إحدى غرف منزله على الفور إلى مستشفى الدمرداش الجامعي بالعاصمة في محاولة إسعافه، إلا أنه كان قد فارق الحياة.

وقالت الأم في التحقيقات إنها غفلت دقائق محدودة عن الطفل بعدما انشغلت بأمور المنزل، وكانت لم ترَ الزجاجة التي تناول منها طفلها في الغرفة، وفي متناول الطفل يستطيع الوصول إليها.

بدورها، أمرت النيابة العامة في محافظة القليوبية التحفظ على الأم بتهمة الإهمال، فيما صرحت بدفن جثمان الطفل عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، الذي أكد تناول الطفل الصبغة القاتلة.

كما شيع أهالي الطفل في منطقة القلج بمركز الخانكة بالمحافظة المصرية جثمانه إلى مثواه الأخير عقب تسلمه مباشرةً من مشرحة زينهم في العاصمة القاهرة، وسط حالة من الحزن سيطرت على الأهالي.