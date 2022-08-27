مصر.. اندلاع حريق قرب محطة كهرباء القاهرة

اندلع، اليوم السبت، حريق قرب محطة كهرباء جنوب العاصمة المصرية القاهرة، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون وقوع خسائر في الأرواح.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الحريق شب داخل مخزن الوقود في محطة كهرباء حلوان، لكن رجال الحماية المدنية استطاعوا إنقاذ السكان.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء في مصر أيمن حمزة، إن الحريق شب في مبنى متهالك تابع لشركة الكهرباء، نافيا احتراق مخزن الوقود.

وأكد حمزة في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن المنطقة التي شهدت الحريق بالمحطة خارج الخدمة، مشيرًا إلى أن الحريق لم يؤثر على محطة الكهرباء ولا الشبكة الرئيسية التي تعمل.

وعن أسباب الحريق، قال حمزة، إن النيابة ستكشفه خلال الساعات المقبلة، مرجحا أنه قد يكون أمرا عاديا خاصة أن المنطقة التي شهدت الحريق بالمحطة خارج الخدمة.

وكانت صفحات وحسابات محلية نشرت مقاطع فيديو من منطقة المعصرة التابعة لحي حلوان التي تتواجد فيها محطة الكهرباء الرئيسية، أظهرت تصاعد أدخنة كثيفة، وذكرت أنه حريق هائل بمحطة الكهرباء الرئيسية.

وبدورهم، انتقل رجال المباحث والمعمل الجنائي بمديرية أمن القاهرة إلى مكان الحادث بعد سيطرة قوات الحماية المدنية على الحريق، لكشف ملابساته وأسبابه، وسؤال العاملين وتفريغ كاميرات المراقبة.

فيما يعاين فريق من النيابة العامة الحريق؛ تمهيدا لمباشرة التحقيق في أسبابه.