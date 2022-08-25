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ليبيا.. حريق هائل يأتي على عشرات السيارات في الزاوية
تاريخ النشر: 25 أغسطس 2022 20:30 GMT
تاريخ التحديث: 25 أغسطس 2022 21:20 GMT

ليبيا.. حريق هائل يأتي على عشرات السيارات في الزاوية

أتى حريق هائل شهدته مدينة الزاوية غرب ليبيا على عشرات السيارات في حادث دوافعه غير معروفة بعد. وقالت هيئة السلامة الحكومية إن "الحريق شب في ورشة لتصليح السيارات

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المصدر: إرم نيوز

أتى حريق هائل شهدته مدينة الزاوية غرب ليبيا على عشرات السيارات في حادث دوافعه غير معروفة بعد.

وقالت هيئة السلامة الحكومية إن ”الحريق شب في ورشة لتصليح السيارات في منطقة الحرشة بمدينة الزاوية، يوم الخميس، أسفر عن احتراق ما لا يقل عن 40 سيارة“.

وتابعت الهيئة في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ أن ”قسم السلامة الوطنية والفرق العاملة به استجابت للحادث، وجرى الدفع بثلاث شاحنات إطفاء من أجل السيطرة على الحريق“.

وأكدت أنه ”جرى إخماد الحريق والسيطرة عليه وتأمين المكان، وأن الخسائر كانت مادية ولا توجد أية أضرار بشرية“.

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ومن غير الواضح بعد الأسباب التي أدت إلى اندلاع هذا الحريق وما إذا كان مفتعلا، وتسيطر على مدينة الزاوية شأنها شأن بقية المنطقة الغربية في ليبيا الميليشيات لكن لم يتم توجيه بعد أي اتهام في ما يخص هذا الحريق.

وتشهد ليبيا حالة من عدم الاستقرار في ظل هيمنة تلك الميليشيات على غرب البلاد خاصة أن هذه الهيمنة تتزامن مع تصاعد الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد بين رئيسي الحكومتين المتنافستين، رئيس حكومة الاستقرار الوطني فتحي باشاغا ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة.

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